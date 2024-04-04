Чиновник погрожував родині дітей депортацією.

У Німеччині державний службовець домагався дітей українських біженців, погрожуючи їм депортацією.

Як пише BILD, суд у Гамбурзі вже виніс вирок у цій справі. Обвинувачений 43-річний чиновник Денніс В. отримав 8 років в'язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії.

Згідно з матеріалами суду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецький громадянин допоміг сім'ї хлопчиків втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім "захисником". Після приїзду українців він почав шантажувати сім'ю, погрожуючи їм депортацією, а натомість чоловік вимагав близькості з дітьми.

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З березня 2022 по квітень 2023 року він кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі та знімав це на фотоапарат. Серед іншого він просив дітей зробити йому масаж. А після того, як хлопчики відмовилися, він почав писати старшій дитині електронні листи з погрозами. "Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім'ю", - було написано в одному з повідомлень.

На суді чиновник визнав більшу частину звинувачень, завдяки чому українським дітям не довелося давати свідчення в суді.

Українські біженці в Німеччині

1 квітня стало відомо, що асоціація міст і муніципалітетів Німеччини закликала поліпшити умови для інтеграції українських біженців. Йдеться про можливість почати роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів.

При цьому в Німеччині побоюються, що потік українських біженців збільшиться, якщо РФ матиме успіхи на фронті.

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