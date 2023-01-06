Всі документи для проведення богослужіння 7 січня вже є.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній має дозвіл на проведення служби в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври.

Як повідомив в коментарі BBC в.о. гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Рудник, Мінкульт надав дозвіл на її проведення.

"У другій половині дня [5 січня] до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію", - сказав Рудник, коментуючи розповсюджену УПЦ МП інформацію про нібито відсутність підстав для проведення служби Епіфанієм.

Відео дня

Він пояснив, що ролик із його заявою про протилежне, який напередодні розповсюдили в УПЦ МП, був знятий у першій половині дня у четвер.

"На той момент не було розпорядження про богослужіння", – каже Рудник.

Також він зауважив, що наразі йдеться про разову оренду ПЦУ приміщення Успенського собору для проведення богослужіння. Рудник попередив, що сили правопорядку стежитимуть 7 січня за тим, щоб служба відбулась без жодних ексцесів.

Співрозмовники BBC у ПЦУ зауважили, що рішення Мінкульту про проведення богослужіння станом на четвер, 5 січня, вже було.

Служба Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Як відомо, Міністерство культури і інформаційної політики є розпорядником державного майна на території Києво-Печерської лаври, яким управляє державний заповідник. Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) винаймала тут найбільші храми – Успенський собор і Трапезний храм. Та напередодні стало відомо, що термін оренди УПЦ МП сплив, і Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати його. Згодом з'явилася інформація про те, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі.

В УПЦ МП переконують, що їхній договорів про оренду храмів Верхньої Лаври був розірваний протиправно, та заявляють, що вже звернулися до суду з приводу цього.

У середу, 4 січня, прес-служба Православної церкви України заявила, що богослужіння на Різдво відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який недавна орендувала Українська православна церква Московського патріархату. В УПЦ МП у відповідь на це пригрозили кримінальною відповідальністю керівництву заповідника.

"Очікується, що адміністрацією [заповідника] буде вжито необхідних заходів для недопущення свавілля з боку ПЦУ на охоронній музейній території. У протилежному випадку саме ж керівництво нестиме кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов’язані з використанням собору особами, з якими не укладено жодних документів, що гарантують відповідальність за збереження архітектурної пам’ятки ХІІ-го століття, якою є Успенський собор Лаври", – заявили в УПЦ МП.

Крім цього, в УПЦ МП розповсюдили відео із заявою керівника заповідника Олександра Рудника про те, що жодних звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку ПЦУ не надходило. Ця заява виявилася неактуальною.

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