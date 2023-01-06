Там називають своє перебування у приміщеннях, термін оренди яких вже сплив, "правомірним та законним".

В Українській православній церкві Московського патріархату скаржаться на протиправні дії у зв’язку із розірванням договору про оренду приміщень на території Києво-Печерської лаври.

Як повідомили на сайті церкви, вже було надіслано позовну заяву "про подолання перешкод для використання Успенського собору і Трапезного храму" у зв'язку із нібито протиправними діями керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

В УПЦ МП стверджують, що відповідно до постанов уряду договори оренди державного та комунального майна, термін дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються автоматично продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців після. Буцімто через це переривання договору оренди УПЦ МП було протиправним, і духовенство та вірян незаконно не допускають до молитви в храмах Верхньої Лаври. Стверджують також, що у заповіднику не попередили про завершення договору оренди за місяць, як мали.

Відео дня

"Одностороннє переривання керівництвом заповідника "Києво-Печерська лавра" договору оренди Успенського собору та Трапезного храму монастирем Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Української Православної Церкви є протиправним і не вимагалось Указом Президента України чи іншими нормативними документами. … У випадку, якщо Мінкультури та Заповідник мають іншу позицію, вони можуть довести свою правоту в суді, а до тих пір користування чоловічим монастирем Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Успенським Собором та Трапезною церквою є правомірним та законним", – йдеться в заяві.

Крім цього, УПЦ Московського патріархату пригрозила кримінальною відповідальністю у разі, якщо предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія буде допущено на територію святині.

"Очікується, що адміністрацією [заповідника] буде вжито необхідних заходів для недопущення свавілля з боку ПЦУ на охоронній музейній території. У протилежному випадку саме ж керівництво нестиме кримінальну відповідальність за можливі збитки, пов’язані з використанням собору особами, з якими не укладено жодних документів, що гарантують відповідальність за збереження архітектурної пам’ятки ХІІ-го століття, якою є Успенський собор Лаври", – заявляють в УПЦ МП.

Ситуація довкола Києво-Печерської Лаври

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) винаймала дві найбільших цервки на території Верхньої лаври - Успенського та Трапезного храмів. В кінці грудня стало відомо, що термін оренди сплив, і Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати його.

Намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло Лебідь ("Мерседес") звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію, та з 1 січня 2023 року представники УПЦ МП втратили доступ до храмів.

5 січня міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі – відповідна комісія, яка займалася передачею цих головних храмів святині, завершила роботу.

Водночас, акцентував він, митрополит Павло, який мав підписати акт, на останнє засідання комісії не з’явився. Втім це не стало перешкодою для повернення державного майна.

Вас також можуть зацікавити новини: