В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що у митрополита Православної церкви України Епіфанія немає дозволу на проведення служби у Лаврі 7 січня. Намір предстоятеля ПЦУ назвали "спробою силового захоплення Успенського собору". А як доказ опублікували відео із заявою в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
У повідомленні синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП сказано: "За повідомленням адміністрації музею, анонсоване "ПЦУ" богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври не має дозволу. Під час зустрічі з представниками священноначалля і братії Лаври 5 січня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявив, що ніяких звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило".
Представники УПЦ МП також опублікували відео із заявою Рудника. У ролику він каже: "Ні офіційного звернення, ні неофіційного звернення від ПЦУ я не отримував. Ніяких розпоряджень з приводу цього я не отримував станом на зараз (вечір 5 січня — УНІАН)". Потім в. о. гендиректора перехрестився на підтвердження своїх слів.
В УПЦ МП розкритикували намір Епіфанія провести службу 7 січня в Лаврі і назвали його "спробою силового захоплення Успенського собору шляхом шантажу і введення в інформаційну оману суспільства". Представники церкви Московського патріархату також звинуватили ЗМІ за публікацію заяви з офіційного сайту ПЦУ без перевірки інформації. Журналісти, на думку УПЦ МП, "наповнили інформаційний простір черговим фейком від ПЦУ".
Служба в Лаврі на 7 січня: що відомо
Прес-служба ПЦУ 4 січня заявила про отримання дозволу на проведення богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Різдво.
Після цього міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що за підсумками роботи комісії Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври повернулися у власність держави.
УПЦ МП у відповідь заявила, мовляв, під час дії воєнного стану всі договори оренди храмів Лаври продовжуються автоматично. Представники церкви пригрозили кримінальною відповідальністю за допуск Епіфанія на територію святині.