На церемонії відкриття зібралось багато людей.

В центрі Одеси 30 грудня відкрили 20-метрову Новорічну ялинку в національних кольорах.

Як передає кореспондент УНІАН, ялинка установлена на вул. Дерибасівській.

Ялинка прикрашена світлодіодною гірляндою в національних кольорах, зокрема, жовтими, синіми тощо. На церемонії відкриття зібралось багато людей. Висота головної ялинки - 20 метрів, ширина - 9.

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Як зазначили в мерії, відкрита "Ялинка незламності" - символ сильних духом та нескорених людей.

"Вірю в те, що наступний новий рік ми зустрічатимемо у мирній Одесі. Вірю, що перед цим у нас буде велике свято, на яке чекають мільйони українців - Перемога. Я вірю в ЗСУ - наших героїв-захисників, які сьогодні цю перемогу наближають. Я вірю в те, що Господь - з нами. Адже на нашому боці правда та справедливість…", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Новорічна ялинка у Києві

На Софійській площі у Києві 19 грудня 2022 року, в День Святого Миколая, традиційно запалили вогні на головній ялинці країни.

Цього року головне новорічне дерево країни, яке назвали "ялинкою незламності", штучне, заввишки лише 12 метрів. Ялинку прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а її підсвічення, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

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