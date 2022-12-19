Цього року головне новорічне дерево країни назвали "ялинкою незламності".

На Софійській площі у Києві 19 грудня 2022 року, в День Святого Миколая, традиційно запалили вогні на головній ялинці країни.

Фото новорічного дерева опублікував мер Києва Віталій Кличко.

Також столичний міський голова пояснив рішення не відмовлятися від встановлення новорічної ялинки в центрі Києва під час війни, попри протести певної частини українського суспільства.

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"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", – заявив Кличко.

Якою є новорічна ялинка у Києві цього року

Цього року головне новорічне дерево країни, яке назвали "ялинкою незламності", буде штучне, заввишки лише 12 метрів. Ялинку прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора, а її підсвічення, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

Ялинку прикрасять іграшками минулих років, використавши близько тисячі куль синіх і жовтих кольорів, а також фігурки білих голубів. Верхівку вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Цьогоріч ялинку встановлено та прикрашено за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде. Натомість поруч з генератором облаштують точки для підзарядки гаджетів, розмістивши їх в тематичному наметі.

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