За словами мера Олександра Маркушина, за місяць запеклих боїв було пошкоджено майже 70% міста.

Вже пройшло майже чотири місяці від моменту, як наші захисники звільнили від російських агресорів невелике затишне містечко Ірпінь у Київській області.

Фотокореспондент УНІАН побував в Ірпені, щоб зафіксувати, як оживає міcтечко після російської агресії.

Хоч в місті активно ведуться відновлювальні роботи, а ірпінці намагаються повернути до нормального життя, зокрема, проводячи сонячні літні дні на міському пляжі, куди не подивись – все нагадує про жорстокі злочини російських окупаційних військ.

Згорілі будинки, розбиті автівки, знищена інфраструктура – за словами мера Олександра Маркушина, за місяць запеклих боїв було пошкоджено майже 70% міста.

Як повідомляв УНІАН, місто Ірпінь Київської області, яке одним з перших прийняло на себе удар армії РФ після повномасштабного військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, було звільнене з-під російської окупації 28 березня 2022 року.

Раніше Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь. Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови.

Вас також можуть зацікавити новини: