План будівництва житла для українських переселенців вже готовий. Його розробляли з кількома архітектурними бюро.

Після відновлення житлового фонду і повернення українців до їхніх домівок, квартири для переселенців будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Він також заявив про завершення плану будівництва житла для переселенців.

"Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація", - додав Тимошенко.

Згідно з планом, передбачається зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.

Як раніше повідомляв УНІАН, модульні містечка, які відкриваються для внутрішньо переміщених осіб, будуть мати усе необхідне обладнання, щоб функціонувати та взимку.

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