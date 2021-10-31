Мережа в захваті від такого вчинку молодят, їм бажають, щоб це добро обов'язково повернулось.

Молоде подружжя з Івано-Франківська - Ірина та Владислав - розчулило всіх своїм вчинком: вони передали свої весільні подарунки центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Про це сам заклад повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВ Одесі дочка зустрілася з мамою, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти (відео)Історія ось яка: пара завчасно домовилася з гостями, щоб ті дарували їй іграшки, ігри, канцтовари, дитячі книги, пазли, кульки, одяг, посуд.

"Всі ці речі на весілля молодятам приносили гості замість квітів та цукерок! Дуже дякуємо молодятам за таку ініціативу та їхнім гостям, що підтримали таку гарну ідею!Бажаємо любові, щастя, достатку та взаєморозуміння", - йдеться у повідомленні центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Мережа в захваті від такого вчинку молодят: "Ідея супер, нехай все добро вернеться сторицею!", "Молодці!", "Кльове буде подружжя... Заздрю щиро...".

Раніше у Львові весілля відзначали у вагоні трамвая, який декілька годин пересувався містом. У салоні гості танцювали й співали.

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Автор: Ольга Робейко