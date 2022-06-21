Показники перетину українського кордону громадянами Росії знизилися до фактично критичного рівня, зазначили у Державній прикордонній службі.

Якщо громадяни Російської Федерації отримали візи для в’їзду в Україну, це не означає, що вони зможуть перетнути наш кордон.

Щоб потрапити на українську територію росіяни мають також відповідати ще чотирьом критеріям, приводить відомості спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка "Українська правда".

За його словами, в іноземців має бути дійсний паспорт, їм не має бути обмежено в’їзд в нашу країну, вони мають підтвердити мету поїздки, також у них має бути достатньо коштів для перебування в нашій державі та для виїзду з неї.

Демченко додав, що якщо у когось з іноземців є віза, але вони не відповідають ще якомусь одному критерію, то їм можуть не дозволити в’їзд в Україну.

"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України показники (перетину кордону громадянами РФ - Ред.) знизилися до фактично критичного рівня. Зараз одиниці громадян РФ перетинають кордон України і то - за наявності вагомих підстав", - зазначив спікер ДПСУ.

Нагадаємо, Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для в'їзду громадян РФ.

Російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, й розпочалася повномасштабна війна. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні. Лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

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