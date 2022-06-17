Сьогодні Кабмін має схвалити припинення дії угоди між урядом України і урядом РФ про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації.

Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для в'їзду громадян Російської Федерації.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України –наголосив глава держави.

За його словами, сьогодні уряд має ухвалити це важливе рішення – постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ – наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня петиція до Зеленського щодо візового режиму з Росією набрала необхідні 25 тисяч голосів. Петиція була створена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, 11 лютого, її автором є Микита Мазура.

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