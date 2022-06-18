Фактично ми повністю закрили наші кордони для потрапляння будь-яких росіян, пояснив парламентар.

Через те, що українське посольство не працює у Росії, отримати візу росіянам для в'їзду в Україну неможливо.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.

Він пояснив, що це унеможливлює в'їзд в Україну для будь-яких росіян.

"Росіянину, щоб потрапити зі своїм російським паспортом в Україну, потрібно отримати відповідну візу у посольстві України в Росії, яке зараз не працює. Тобто, фактично ми повністю закрили наші кордони для потрапляння будь-яких росіян - хороших, поганих - попри їхні думки щодо України", - розповів Дунда.

На думку депутата, рішення ухвалили з запізненням, бо ввести візовий режим для Росії треба було, за його словами, "ще вісім років тому".

"Це рішення треба було зробити ще у 2014 році. Чому ще тоді не зробили? Ну, це питання до влади... Хоча й ми трохи затрималися. Це, ще раз наголошу, треба було зробити 8 років тому", - висловився нардеп.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 червня, президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Йшлося про схвалення постанови "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

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