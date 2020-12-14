Новорічні дійства проходитимуть з 10 грудня по 7 січня. Ви можете обрати одну з трьох подій: «Зіркові пригоди Дракоши», «Пригоди Хрумки в Новорічному лісі» чи «Космічна Новорічна подорож» в зручний для Вас час.

Унікальність Новорічних перформансів у вдалому поєднанні повнокупольного кіно – контент 360 з захопливим театральним дійством, де кожен глядач стане безпосереднім учасником казки. І лише, завдяки допомозі дітей, герої зможуть розпочати Новий 2021 рік!

В цей період, серце Планетарію, Зоряна Зала, ніби за помахом чарівної палички, перетвориться в космічний портал у 2021 рік, портал надії, добра, віри в найкраще, в перемогу над всіма негараздами Всесвіту. За її порогом ми залишимо всі труднощі та переживання 2020 року.

На Вас чекають фантастичні новорічні історії, спілкування з улюбленими космічними героями, такими як: Санта Клаус, Космодіва, Зеркаліос, Робот Стів. Дивовижну магію святкової атмосфери підкреслять сферичні повнокупольні програми в форматі 360° з ефектом 3D відповідно до тематики перформансу. А ще яскраві фотозони, унікальна космічна ялинка в гравітаційному просторі, надсучасні костюми та технології.

Ми подаруємо захопливе шоу, теплу атмосферу, безпечні умови та новорічний настрій!

Також на Вас чекає Новорічний сюрприз: Київський Планетарій дарує дітям віком від 4 до 9 років – знижку 10%, групам дітей від 10 осіб – знижку 20% та сім’ям – знижку 50 % на кожний третій квиток у чеку. Знижки не сумуються та надаються при купівлі квитків виключно в касах Київського Планетарію.

Детальніше : www.planet.org.ua та за телефонами 067/044 338-19-91

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Автор: УНІАН