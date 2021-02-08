За даними слідства, суддя позбавляла автомайданівців водійських прав, аби залякати їх.

Прокурори повідомили про підозру колишній судді одного з районних судів міста Києва, яка під час Революції Гідності позбавила водійських прав учасників "АвтоМайдану".

Читайте такожРішення ЄСПЛ по Євромайдану: "Тітушки", знищення доказів та спланована жорстокість

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 23 січня 2014 року суддя притягнула до адміністративної відповідальності за відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Вказані особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху колони транспортних засобів від вул. Хрещатик до резиденції колишнього президента України "Межигір’я" в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області", - йдеться в повідомленні.

Аби залякати мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією вказаної статті, – позбавлення права керування транспортним засобом.

У подальшому апеляційний суд скасував вказані рішення, а провадження були закриті у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Судді у відставці інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Про підозру їй повідомили прокурори Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора за дорученням заступника генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН