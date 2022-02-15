Балансоутримувачі укриттів мають повинні відчинити двері і надати захист громадянам.

Влада столиці уточнила та оновила інтерактивну карту з адресами укриттів на випадок надзвичайних ситуацій для населення міста Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. З картою можна ознайомитись за посиланням.

"На початку лютого 2022 року стару карту, на якій деякі дані були застарілими, адже ми вносили їх від початку 2014 року, змінили на цілком нову, перевіривши фонд захисних споруд цивільного захисту міста", – зазначив Ткачук.

За його словами, відповідальні представники районних в місті Києві держадміністрацій спільно з представниками Департаменту провели чергову перевірку укриттів для населення в кожному з районів, склали списки з адресним переліком та розмістили їх на сайтах райдержадміністрацій. Спираючись на ці дані, Департамент оновив і доповнив інтерактивну карту.

Як зазначається, тепер на карті також додано позначки з уточненнями, яка саме споруда подвійного використання знаходиться за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро - і чи облаштовано на ній пандус.

У КМДА нагадали, що для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, що налічує близько 5 тис. укриттів.

"У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарської діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері і надати захист населенню", - наголосили у КМДА.

Також на сайті міської влади мешканці міста можуть ознайомитись з алгоритмом дій при виявленні поряд з місцем проживання підвального або іншого приміщення, яке придатне для укриття у разі виникнення НС і не відображено на інтерактивній мапі. З відповідною інструкцією можна ознайомитись тут.

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