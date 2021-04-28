На Арсенальній площі у Києві розпочинається Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення Першої української дивізії «Галичина».
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Як передає кореспондент УНІАН, наразі близько 100 учасників заходу готуються пройти до Майдану Незалежності, вони шикуються в колону.
Учасники маршу тримають в руках штандарт дивізії "Галичина" а також стилізовані шеврони бойових підрозділів, які брали участь у російсько-українській війні, зокрема добровольчого батальйону ОУН, добровольчого українського корпусу "Правий сектор", "Січ", а також символ дивізії "Галичина" - лев в оточенні трьох корон.
Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.
Учасники акції скандують власні гасла - "Під знаком Лева" та "Дивізія героїв".
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