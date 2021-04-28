На місці зібралось близько сотні учасників маршу, чергує поліція.

На Арсенальній площі у Києві розпочинається Марш вишиванок, приурочений до 76-ї річниці створення Першої української дивізії «Галичина».

Читайте також"Були жертвами війни": В'ятрович прокоментував ідею маршу на честь дивізії СС "Галичина"

Як передає кореспондент УНІАН, наразі близько 100 учасників заходу готуються пройти до Майдану Незалежності, вони шикуються в колону.

Учасники маршу тримають в руках штандарт дивізії "Галичина" а також стилізовані шеврони бойових підрозділів, які брали участь у російсько-українській війні, зокрема добровольчого батальйону ОУН, добровольчого українського корпусу "Правий сектор", "Січ", а також символ дивізії "Галичина" - лев в оточенні трьох корон.

Ще до початку ходи один з присутніх почав вигукувати гасла проти маршу (зокрема - "есесівська сволота"), однак поліція відвела його з місця пригоди, аби уникнути конфліктів.

Учасники акції скандують власні гасла - "Під знаком Лева" та "Дивізія героїв".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Дмитро Захаров, Дмитро Хилюк