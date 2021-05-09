На юнака склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство.

На 16-літнього киянина поліція склала протокол за нацистське вітання під час заходів біля парку Вічної Слави у столиці.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, під час акції біля парку Вічної Слави одного із учасників притягли до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

9 травня в Києві

У парку Вічної Слави зранку відбулась панахида за загиблими у Другій Світовій війні. Квіти до меморіалу загиблим поклали президент, спікер ВР та низка народних депутатів.

Протягом дня на площі Слави в Києві кияни та гості міста покладають квіти до могили Невідомого солдата.

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Автор: Надя Пришляк