Кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк, розповів, за що його "тягають" до московської прокуратури.

Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк заявив, що планує відвідати прес-конференцію Путіна, але не прагне працювати за примусом суду на "Рашу тудей".

Про це журналіст розповів в коментарі УНІАН.

Журналіст каже, що в Москві перестали гратися в демократію з українським журналістом і показали своє справжнє обличчя: "З’ясувалося, що російська хунта проявила себе. Вони виганяють останнього українського репортера у моїй особі. Мені закидають розпалювання міжнаціональної ворожнечі до росіян, до російської влади. І це пов’язано в першу чергу з тими словами, які я пишу, які я говорю у рамках своєї роботи. З останнього, дуже сильно їх почало навантажувати, що я прямим текстом на різноманітних російських майданчиках казав, що російських вояків, які перейдуть кордон зі зброєю в руках, на нашій землі чекає смерть, і що їх будуть стріляти як скажених собак. Хоча собаки тут, звісно, тут абсолютно не винні.

Це стало таким собі тригером. Вони почали називати мене русофобом, і всі маршали російських інформаційних військ, починаючи від Соловйова, моєї "подруги" Скабєєвої почали вимагати моєї депортації. А згодом збудилися російські правоохоронні органи, і ось на 24 грудня мене запрошують на допит у Москві і прокуратуру Центрального округу".

Читайте такожВ Росії найбільшими українофобами є самі українці, які там асимілювалися - журналіст (відео)Водночас Цимбалюк наголосив, що цю повістку до прокуратури бачили усі, окрім нього.

"Цей документ мені особисто ніхто не вручив, як мало би бути, але його вже розповсюдили в російському інтернеті і з великим задоволенням розповідають, що мене потрібно посадити. Це говорять прямим текстом – або вислати, або посадити", - каже Роман.

Він вважає, що наміри у російської влади можуть бути цілком серйозні: "Російське законодавство так влаштовано, що після двох адміністративних стягнень по статті "Екстремізм" можна отримати кримінальне переслідування. Це по першій частині. А друга – це по тому, що мені інкримінують – це до 15 діб арешту, або сто годин обов’язкових робіт. Але в мене немає планів працювати на "Раша –Тудей" ("RT Russian" - УНІАН) за рішенням російського суду"

Попри ризик, бути арештованим, наш кореспондент у Москві все ж планує відвідати прес-конференцію Путіна, куди вже отримав запрошення: "На 23 грудня я маю особисте запрошення на прес-конференцію Володимира Путіна. І планую її відвідати як кореспондент УНІАН. А як це поєднати – прокуратуру і роботу – я не знаю, тому рішення буде ухвалюватися на підставі висновків мого адвоката Миколи Полозова".

Водночас Цимбалюк не виключає, що справа на нього це попередження, щоб він залишив територію Росії: "Насправді, можливо, ніякої справи і немає. Але те, що це публічний, абсолютно скоординований тиск на мене і особисто, і як на уособлення української преси, - це факт. Тому я і кажу, що хунта себе проявила. Вони там прикривалися свободою слова, демократією, а зараз ця історія вже закінчилася. Тим більше, що ми знаємо, скільки громадян України вже знаходиться в російських в'язницях. І наступив момент, коли акредитація МЗС РФ вже не є охоронною грамотою.

З приводу того, скільки мені ще дадуть працювати в Росії. То тут маю подякувати російській стороні, що вона так м’якенько натякнула – що їдь звідси, поки цілий. Це називається – останнє китайське попередження. Якщо вони почали мене тягати до органів, то це вже перша ознака цього попередження"

Що передувало

Раніше адвокат Микола Полозов, який захищав десятки незаконно ув'язнених Росією українців, повідомив у Facebook, що він представлятиме інтереси Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, коментуючи ці події, зазначив: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала звинувачення російської влади щодо кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка тиском та порушення його прав.

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Автор: Дмитро Хилюк