Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за ст. 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала звинувачення російської влади щодо кореспондента УНІАН у Москві Романа Цимбалюка тиском та порушення його прав.

Про це вона повідомила у Telegram.

"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності", - написала Денісова.

Вона нагадала, що Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.

Читайте такожПишалась тим, що не українка: у київському ліцеї вчительку покарали за порушення мовного закону (відео)Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за ст. 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі).

"Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують його у шпигунській діяльності. Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - наголосила Денісова.

Що передувало

Раніше адвокат Микола Полозов, який захищав десятки незаконно ув'язнених Росією українців, повідомив у Facebook, що він представлятиме інтереси Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, коментуючи ці події, зазначив: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин. Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

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Автор: Антоніна Доломанжи