В МВС попередили, що під час прикордонно-митного контролю можуть застосовуватися заходи безпеки через загрозу повітряної атаки.

Пункти пропуску на державному кордоні України максимально забезпечують пасажиро-транспортне оформлення.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

"Інформація щодо закриття пунктів пропуску не відповідає дійсності. У роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова можливі перебої через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та проблеми з електропостачанням", - йдеться у повідомленні.

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У МВС зауважили, що всі контрольні служби роблять максимум зусиль, щоб пасажиро-транспортне оформлення залишалося ритмічним.

"Варто врахувати, що під час прикордонно-митного оформлення можуть застосовуватися заходи безпеки через загрозу повітряної небезпеки", - попередили в МВС.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський диктатор Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах становить 11 осіб.

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