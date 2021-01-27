Учні початкової школи завтра будуть навчатися очно.

В Одесі через негоду учні 5-11 класів завтра можуть перейти на дистанційну форму навчання.

Як повідомили в прес-службі мерії міста, відповідне рішення ухвалив Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Зазначається, що учні початкової школи (1-4 класів) завтра навчаються очно.

«Але, якщо хтось із батьків побажає залишити дитину вдома, це не буде порушенням. Рішення про форму навчання 5-11 класів ухвалює кожен навчальний заклад самостійно», - повідомили в мерії.

Якщо батьки з власної ініціативи захочуть залишити дитину вдома через погодні умови, вони повинні повідомити про це класного керівника.

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Як додали в прес-службі з посиланням на синоптиків, завтра в Одесі та Одеській області протягом доби очікується снігопад, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу.

«У зв'язку з цим в Одесі встановлено «червоний» рівень небезпеки (найвищий - УНІАН)», - уточнили в прес-службі.

Негода в Одесі

Сьогодні до Одеси через негоду тимчасово заборонено в'їзд великовантажних автомобілів.

Через падіння дерев у місті стались обриви електричних проводів, пошкоджені автомобілі.

Влада просить городян без особливої потреби не виходити на вулиці та не виїжджати на особистому автотранспорті.

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Автор: Лариса Козова