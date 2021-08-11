Для церемонії прощання труну з тілом встановили у дворі Одеського художнього музею, який Ройтбурд очолював в останні роки життя.

В Одесі прощаються з художником Олександром Ройтбурдом.

Як передає кореспондент УНІАН, траурна церемонія почалася у дворі Одеського художнього музею, де встановлено труну з тілом.

На церемонію прийшли сотні людей. Це друзі та близькі Ройтбурда, представники творчої інтелігенції, чиновники міста й області та інші. Серед перших до труни підійшли з квітами мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Як уточнили в адміністрації музею, поховання відбудеться на Єврейському кладовищі після полудня.

Читайте такожМісія Олександра Ройтбурда. Чи буде наступникУ музеї підкреслили, що, погоджуючись на посаду директора цієї установи, Ройтбурд розумів: йому доведеться долати значний опір, але прагнення відродити музей і подарувати Одесі сучасний культурний простір було сильнішим.

Йому вдалося втілити в життя три масштабних проекти, присвячених окремим періодам мистецтва: "Спецфонд. Розстріляне мистецтво", "Ексгумація. Соцреалізм із зібрання Одеського художнього" і "Суворі та стильні".

Також останніми роками в музеї відбулося багато виставок.

"Ройтбурд як ніхто інший вмів зацікавити людей музеєм і згуртувати навколо нього. Так зібралося наше меценатське співтовариство "Клуб Маразлі", до якого належав сам Ройтбурд, так збиралися найбільші в історії Одеси мітинги на підтримку музею", - повідомили в установі.

За 3 роки музейна колекція поповнилася майже 600 роботами - це більше, ніж за попередні три десятиліття. З 2017 року музей відреставрував на базі Національного науково-дослідного реставраційного центру України 33 роботи, а зараз має власні реставраційні майстерні.

"Музейні стіни змінилися до невпізнання - від аварійної стелі Серебряківського залу ми прийшли до нових залів, пофарбованих тією ж фарбою, що й стіни Лувру", - розповіли в адміністрації.

За активної участі та сприяння Ройтбурда вийшли нові музейні видання, присвячені архіву та формуванню колекції Одеського художнього музею, каталоги виставок.

Як зазначається, найбільшим подарунком Ройтбурда музею та місту стала нова експозиція сучасного мистецтва #ВідДвадцятихДоДвадцятих.

"Подарунком у прямому сенсі: вона більш ніж наполовину складається з подарунків з його власної колекції, а також художників і колекціонерів, які підтримували прагнення Ройтбурда підняти музей на національний рівень. Останнім проектом, який він встиг завершити в музеї, став конкурс OFAM WALL, де 132 художники з усієї країни змагалися за можливість створити роботу для музейної експозиції", - сказано у повідомленні.

Одним із головних завдань Ройтбурд вважав отримання музеєм статусу національного.

Помер художник Олександр Ройтбурд: що відомо

8 серпня у віці 59-років внаслідок тривалої хвороби помер відомий художник, депутат Одеської облради, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть Ройтбурда та висловив співчуття рідним, близьким і прихильникам художника.

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав художника генієм та надзвичайною людиною.

Автор: Лариса Козова