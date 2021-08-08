Президент висловив співчуття з приводу смерті одеського митця.

Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть українського художника, директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Як наголосив глава держави у своєму дописі в Facebook, Ройтбурд власним прикладом довів, що музей можна зробити мистецьким простором, цікавим для широкої аудиторії.

"Не боявся експериментів Олександр Ройтбурд і у власній творчості. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто – іронії і навіть самоіронії. Смерть художника – велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна – нашим культурним спадком.

Співчуття рідним і близьким та всім прихильникам творчості Олександра Ройтбурда. Вічна пам'ять", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, художник, депутат Одеської обласної ради, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер у віці 59 років. Про це в соціальних мережах повідомляють його близькі.

Зазначалось, що чоловік помер в результаті тривалої хвороби. Причини смерті поки не називаються.

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Олександр Ройтбурд - довідка

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1993 році виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса). З 1993 року працював в ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік - президентом.

Крім того, він працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Відомий своїми проукраїнськими поглядами. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії.

Ім'я Ройтбурда часто фігурувало в скандалах. Противники художника називають його епатажну творчість "порнографією".

Призначення Ройтбурда директором Одеського художнього музею в 2018 році також зустріло опір в Одеській облраді (в основному - з боку фракції "Опозиційний блок"). Проте, тодішній голова Одеської ОДА Максим Степанов призначив Ройтбурда директором зазначеного музею. З ним підписали контракт на 5 років.

Представники "Опозиційного блоку" неодноразово намагалися звільнити Ройтбурда. У зв'язку з цим в місті проходили акції протесту, під час яких проукраїнські громадські працівники висловлювали підтримку художнику.

Автор: Дмитро Захаров