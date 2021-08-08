За словами Олександра Ткаченка, Олександр Ройтбурд закохав у мистецтво сотні тисяч людей.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував смерть Олександра Ройтбурда. 59-річний художник помер в результаті тривалої хвороби.

На своїй сторінці у Facebook Олександр Ткаченко зазначив, що йому важко повірити у смерть Ройтбурда.

Міністр культури назвав художника генієм та надзвичайною людиною. За словами Ткаченка, художник закохав у мистецтво сотні тисяч людей.

"Пригадую, як буквально нещодавно ми проходили залами Його музею, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка от-от розпочнеться, планували, а сьогодні Великого Митця більше немає з нами", - написав міністр.

Читайте такожКремінь назвав показ російськомовних фільмів загрозою для нацбезпеки УкраїниОлександр Ройтбурд останнім часом хворів, додав Ткаченко. Попри це художник не втрачав почуття гумору та силу духу. Митець будував великі плани та хотів встигнути зробити якомога більше. Ройтбурд мріяв не тільки про реставрацію Одеського художнього музею, також він горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва.

Міністр культури зазначив, що мрію художника потрібно втілити у життя. "Співчуття рідним, колегам, друзям… для усіх нас це величезна втрата. Сумно", - додав Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня художник Олександр Ройтбурд пішов з життя. Депутату Одеської обласної ради було 59 років.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко