Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.

Одеська міська рада не підтримала демонтаж та перенесення до Одеського історико-краєзнавчого музею пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, вказане питання було останнім на порядку денному сесії, яка відбулась сьогодні, 28 вересня.

В ході засідання депутат Андрій Вагапов заявив, що монумент є маркером "руского міра" і йому не місце в українській Одесі.

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"Цей маркер нам нав’язують зі здобуттям незалежності, але з 2000-х років це відбулося шляхом встановлення пам’ятників (Катерині ІІ – УНІАН). У 2007 році – в Одесі, планували встановити в Сімферополі у 2007-му, але встановили у 2016-му. В Севастополі – у 2008-му, у Тирасполі – окупований район Молдови…", - сказав Вагапов.

Він додав, що РФ встановлює такі пам’ятники на українських землях, які окуповує. Наприклад, планують це зробити в Херсоні та Луганську.

Депутат Олег Звягін зазначив, що наразі пам'ятник "Засновникам Одеси" не охороняється і вже неодноразово піддавався нападам, зокрема, його обливали червоною фарбою. В той же час частина монументальної композиції є старовинною (зберіглася з 19 століття), тому треба її перенести до музею.

Із 39 депутатів, присутніх на сесії, за демонтаж та перенесення пам’ятника до музею проголосували 17 обранців, один – утримався, 21 – не голосував. Таким чином, рішення не ухвалене.

Скандал із пам'ятником Катерині II в Одесі: що відомо

19 вересня відбулися громадські обговорення у формі інтернет-конференції щодо долі пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

До цього вказану пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції з вимогою його знести.

21 вересня розпочалося електронне опитування місцевих жителів, яке проводитиметься до 20 жовтня на вебпорталі "Соціально активний громадянин". На запитання "Як має бути вирішено долю пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі в м. Одеса?", пропонується сім варіантів відповідей. Зокрема демонтувати з пам'ятника імперські символи, демонтувати лише скульптуру Катерини II, знести пам'ятник повністю. Також пропонується відкласти вирішення питання про долю пам'ятника до завершення військового стану, зберегти пам'ятник на своєму місці без змін або зберегти на місці, доповнивши історичну інформацію про діяльність Катерини ІІ. Сьомий варіант – зберегти пам'ятник та перенести у спеціальний меморіальний парк чи музей.

У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками у 1925 році. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.