Напередодні невідомі червоною фарбою облили постамент пам’ятника і написали: "Вбивця".

В Одесі відбулась акція, учасники якої вимагали знести пам’ятник російській імператриці Катерині II, який є центральною фігурою монумента "Засновникам Одеси".

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у центрі міста, на Катерининській площі, де встановлено монумент, зібралося близько 15 молодих людей.

Хлопці та дівчата прийшли з плакатами з написами російською та українською мовами: "Ти сидиш не там, де треба", "Катя = Путін" тощо.

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Вони стали біля постаменту та скандували: "Знести!", "Слава Україні", а також звинувачували мера міста Геннадія Труханова в тому, що він не хоче демонтувати цей пам’ятник.

Через деякий час до мітингувальників підійшли правоохоронці та попросили припинити акцію. Невдовзі молоді люди розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року петиція до президента за демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II, набрала необхідну кількість підписів, але знесення (перенесення, демонтаж та ін.) пам'яток у містах – прерогатива місцевої влади.

У серпні ряд українських ЗМІ з посиланням на інтерв'ю мера Одеси Геннадія Труханова одному із закордонних видань повідомив, що мер, відповідаючи на запитання про демонтаж пам'ятника "Засновникам Одеси", сказав, що зараз "не бачить у цьому сенсу".

19 вересня відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси".

Ввечері 17 вересня невідомі червоною фарбою облили постамент пам’ятника і написали: "Вбивця".

Довідка УНІАН. 2007 року в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками 1925 року. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян потребує його демонтажу.

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