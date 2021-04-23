Захист заявив про можливу упередженість суду.

Одеський апеляційний суд долучив нові докази до справи за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, яким призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років і 3 місяці у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Читайте такожПоліція вручила підозри ще двом учасникам акції на підтримку СтерненкаЯк передає кореспондент УНІАН, колегія суддів пішла у дорадчу кімнату, щоб вирішити, чи долучати до справи докази, представлені прокуратурою.

Після наради суд вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення.

Представник захисту заявив колегії відвід, оскільки вважає, що долучати нові матеріали не можна і може мати місце упередженість суду.

Стерненко у своєму Telegram-каналі заявив, що зазначені докази прокуратури не були долучені до справи, коли матеріали розглядалися в суді першої інстанції.

«Прокуратура просто хоче зараз за рахунок суду апеляційної інстанції виправити свої провали, допущені в суді першої інстанції. Йдеться про постанови про створення груп прокурорів і слідчих, виписку з ЄРДР та інші суто процесуальні документи ... Більш того, ці документи взагалі не були надані нам слідством під час ознайомлення з матеріалами після завершення досудового розслідування», - написав Стерненко.

Він і його захист вважають, що це грубо суперечить положенням КПК і фактично порушує право людини на справедливий суд, позбавляє можливості належним чином реалізувати своє право на захист.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і другому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти і залишив його в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Стерненку і Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 16 квітня почалося розгляд апеляції у справі.

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Автор: Лариса Козова