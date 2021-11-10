Вітчим ґвалтував дитину понад десять разів.

В Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування 7-річної падчерки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 37-річного уродженця Вінницької області, обвинуваченого у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу).

Слідством встановлено, що з початку 2020 року по червень 2021 року зловмисник систематично ґвалтував дитину. Чоловік робив це, користуючись безпорадним станом дитини, яка фізично не могла чинити опір і не розуміла суті того, що відбувається.

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"Дії сексуального характеру були вчинені над дівчинкою понад десять разів", - уточнили в прес-службі. При цьому обвинувачений чинив на потерпілу психологічний тиск, примушуючи нікому не розповідати про те, що відбувається.

За клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою. Також до суду направлено обвинувальний акт щодо матері дівчинки за фактом злісного невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Малиновському районі Одеси був затриманий чоловік за зґвалтування 7-річної падчерки. За даними поліції, вітчим вступав у статеві стосунки з дівчинкою, коли її мати була на роботі. Зловмисник ґвалтував дитину, поки та не розповіла про все бабусі.

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Автор: Лариса Козова