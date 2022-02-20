На Потьомкінських сходах розгорнули 100-метровий прапор України.

В Одесі тисячі людей вийшли на марш Єдності України.

Як передає кореспондент УНІАН, колона почала рух від Соборної площі, де учасники акції почали збиратися приблизно опівдні.

У марші взяли участь відомі в місті активісти, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, Морські курсанти, деякі місцеві депутати та депутати Верховної Ради, білоруси, опозиційно налаштовані до Олександра Лукашенка, представники грузинської діаспори та інші.

Крім того, по ходу руху до колони приєднувалися звичайні, які спеціально прийшли, щоб взяти участь у марші, або випадково опинилися поруч. Багато хто прийшов сім'ями, з маленькими дітьми. Попереду колони несли велику розтяжку з написом "Єдина Україна", несли 100-метрове синьо-жовте полотнище, в руках тисячі людей були прапори України. Також в колоні йшли з білоруським біло-червоно-білим прапором, прапорами Грузії, США, кримських татар, Євросоюзу. Курсанти університету внутрішніх справ принесли, в тому числі великий плакат з фотографіями Героїв Небесної Сотні.

Під час ходи колона скандувала: "разом і до кінця!", "Одеса - це Україна", "Крим – це Україна!", "Донбас - це Україна!", "Збройним силам України - слава!", "ВМС України - слава!", "Слава - Україні!". Крім того, вигукували: "Героям Небесної Сотні – слава!", "Україна - понад усе!", "Путіна тут не чекають!", "Одна, єдина, соборна Україна!".

Періодично співали жартівливу пісеньку про російського президента, придуману у 2014 році українськими футбольними фанатами.

Величезна колона пройшла по Дерибасівській, через Думську площу і повз будівлю мерії вийшла на Приморський бульвар, звідки пройшла до пам'ятника Дюку де Рішельє, де пройшов нетривалий мітинг і присутні спільно виконали Гімн України.

Потім люди розтягнули на Потьомкінських сходах 100-метровий прапор України. Весь цей час вони продовжували скандувати вищеназвані гасла.

Учасників акції, яка була анонсована через соціальні мережі, зібралося більше, ніж передбачалося. Коли йшли попереду підходили до Дюка, "хвіст" колони ще знаходився в районі Думської площі. Ходу супроводжували поліцейські, рух транспорту було перекрито.

В одеських Telegram-каналах опублікували відео, зняті на Марші Єдності.

Загострення на Донбасі - що відомо

18 лютого ватажки терористів "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей в Російську Федерацію. Пізніше з'ясувалося, що відео терористів пасічника і Пушиліна записали за кілька днів до ескалації на сході.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижні.

Ескалація на Донбасі сталася на тлі зростання загрози вторгнення за участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

В обстрілах бойовики звинуватили ЗСУ. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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