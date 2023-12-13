Герої вичищали від ворожої навали Одещину, Миколаївщину, правобережну Херсонщину, а сьогодні тиснуть ворога на лівому березі Дніпра.

В Одесі в обіг запустили марку та конверти, присвячені захисникам півдня України.

Про це повідомив директор Одеської дирекції АТ "Укрпошта" Сергій Дрозд.

За його словами, разом з бригадним генералом, командувачем оперативно-стратегічного УВ "Одеса" Андрієм Гнатовим він погасив та запустив в обіг власну марку, присвячену 12 грудня — Дню Сухопутних військ ЗСУ.

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"Це професійне свято покликане вшанувати внесок українських воїнів найчисленнішого самостійного виду Збройних сил України в забезпечення обороноздатності держави. Сухопутні війська — головний носій бойової могутності ЗСУ. Призначені для ведення бойових дій переважно на суходолі, вони відіграють ключову роль у захисті українського народу й держави України від зовнішньої збройної агресії", - акцентує Дрозд.

У Силах оборони півдня України уточнили, що бригадний генерал Гнатов та керівник дирекції погасили та запустили в обіг символічні марки й конверти, присвячені угрупованням військ, що боронять південні регіони.

"Саме вони захищали й вичищали від ворожої навали Одещину, Миколаївщину, правобережну Херсонщину, і сьогодні тиснуть ворога вже на лівому березі Дніпра. Церемонію присвятили до Дня Сухопутних військ Збройних Сил України, які сьогодні є уособленням хоробрості та звитяги, волелюбності та нескореності для всього світу", - йдеться у повідомленні.

Марки на честь ЗСУ - останні новини

У День ЗСУ за участю військових випустили нові марки, які презентували в Одесі. Зокрема, спільним підписом введення "у роботу" нових марок скріпили директор Одеської дирекції АТ "Укрпошта" Сергій Дрозд та командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук. Також було презентовано ще одну марку – з зображенням Святого Миколая та військового літака, яка також присвячується ЗСУ.

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