В Одесі затримали 24-річного хлопця за підозрою в розбещенні та сексуальних стосунках з 14-річною дівчинкою.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, викрили зловмисника співробітники регіональної кіберполіції.
Встановлено, що затриманий відправляв у месенджери і соціальні мережі 14-річній дівчинці зображення і відеозаписи порнографічного характеру. Також він вів цинічно-відверті розмови з нею на сексуальні теми, випросив фотографії, на яких вона в оголеному вигляді, і домігся зустрічі.
«Під час зустрічі здійснив з нею дії сексуального характеру», - сказано в повідомленні.
Читайте такожНа Одещині судитимуть директора дитбудинку за підозрою в розбещенні малолітніх вихованокЗловмиснику оголошено підозри за ч. 1 ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) і ч. 1 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.
За місцем проживання та реєстрації фігуранта провели санкціоновані обшуки. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі й карти пам'яті, які містять у собі сліди злочинної діяльності чоловіка.
Вас також можуть зацікавити новини
- 28-річний киянин розбещував малолітніх дітей в приміщенні школи - порушено кримінальну справу
- Групове зґвалтування на Закарпатті: поліція затримала усіх підозрюваних (фото)
- Рання сексуалізація та розбещення. Кілька висновків з (не)дитячої любові у соцмережах
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram