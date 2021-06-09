Зловмисник відправляв у месенджери та соціальні мережі дівчинці зображення і відеозаписи порнографічного характеру, а потім схилив до зустрічі.

В Одесі затримали 24-річного хлопця за підозрою в розбещенні та сексуальних стосунках з 14-річною дівчинкою.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, викрили зловмисника співробітники регіональної кіберполіції.

Встановлено, що затриманий відправляв у месенджери і соціальні мережі 14-річній дівчинці зображення і відеозаписи порнографічного характеру. Також він вів цинічно-відверті розмови з нею на сексуальні теми, випросив фотографії, на яких вона в оголеному вигляді, і домігся зустрічі.

«Під час зустрічі здійснив з нею дії сексуального характеру», - сказано в повідомленні.

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За місцем проживання та реєстрації фігуранта провели санкціоновані обшуки. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі й карти пам'яті, які містять у собі сліди злочинної діяльності чоловіка.

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Автор: Лариса Козова