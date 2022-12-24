Проведення службового розслідування стосується фактів неналежного виконання службових обов’язків керівником закладу.

В Одеському протипухлинному центрі через смерть військового розпочато службове розслідування.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації Наталія Одарій-Захар’єва.

За її словами, до МОЗ України надійшла скарга від матері військового, який помер в Одеському регіональному клінічному протипухлинному центрі. За даними чиновниці, міністерство доручило проведення клиніко-експертної оцінки щодо випадку смерті.

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"Тому Одеська обласна військова адміністрація ініціювала проведення службового розслідування стосовно фактів неналежного виконання службових обов’язків керівником закладу. Утворено комісію та проводиться службове розслідування, на час якого гендиректора відсторонено", - сказала Одарій-Захар’єва.

Вона стверджує, що про підсумки перевірки громадськість буде поінформована. Також директор департаменту акцентувала, що за вимагання грошей та невчасне надання медичної допомоги керівник закладу несе персональну відповідальність.

Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційному сайті центру, посаду гендиректора центру займає Вячеслав Полясний.

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