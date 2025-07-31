В Україні виникло багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках для українських військових. Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса дав пояснення.
"Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє", - написав він у Facebook.
Також він прояснив ситуацію щодо гарантованих 15 днів.
"Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта - залежно від можливостей у підрозділі", - зазначив Паліса.
Він зазначив, що також пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку. Заступник додав:
"І прошу не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу".
Відпустки для військових
Сьогодін президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим.
Також голова держави додав, що ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.