Паліса прояснив ситуацію щодо гарантованих 15 днів.

В Україні виникло багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках для українських військових. Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса дав пояснення.

"Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє", - написав він у Facebook.

Також він прояснив ситуацію щодо гарантованих 15 днів.

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"Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта - залежно від можливостей у підрозділі", - зазначив Паліса.

Він зазначив, що також пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку. Заступник додав:

"І прошу не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу".

Відпустки для військових

Сьогодін президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим.

Також голова держави додав, що ухвалено закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

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