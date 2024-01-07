За словами рятувальників, під час вимкнення світла дитина може почуватися більш вразливою.

Через обстріли росіянами українських населених пунктів в країні можливі відключення електроенергії. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Там розповіли батькам, що треба завчасно розповісти дітям, аби зменшити їхню тривожність і стрес:

Віднови спокій. Повільно вдихни і видихни, розімни плечі, відчуй під ногами підлогу, торкнися стіни.

Зупинися і згадай, у якій ти кімнаті та як у ній розставлені меблі.

Виставивши поперед себе руки, помалу дійди до місця, де лежить ліхтарик.

Також рятувальники рекомендують батькам навчити дітей користуватися ліхтариком — у телефоні та звичайним, та тримати його в одному й тому ж місці.

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"Попередьте, що під час відключення електроенергії зникає мобільний зв’язок, тож дитина може не додзвонитися вам. Виділіть поличку, де лежатимуть батарейки, повербанк, ліхтарик, і разом з малечею періодично наводьте там лад. Так дитина почуватиметься долученою", - радять у ДСНС.

Крім того, щоб подолати страх темряви рятувальники рекомендують час від часу збиратися всією сім'єю в одній кімнаті, вимикати світло, запалювати свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері грати в настільні ігри чи просто розмовляти.

Водночас варто забезпечити мінімальне освітлення дитячої кімнати: встановити лампу-нічник із можливістю регулювати яскравість, придбайти USB-лампу чи світильник на акумуляторі. А ще - привчити дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.

"Памʼятайте, під час вимкнення світла дитина може почуватися більш вразливою. Якщо вона боїться, обійміть її і скажіть, що ви разом і точно з усім впораєтесь. Завжди транслюйте дитині свою впевненість", - додали в ДСНС.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

2 січня у Києві та області через ракетну атаку відбулися відключення світла. Електроенергія була відсутня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці.

Наприкінці грудня внаслідок потужного удару РФ по Україні сталися відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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