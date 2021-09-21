Фрілансерам передбачається надання повного пакету соціально трудових гарантій.

Парламент створює законодавчу базу для врегулювання праці фрілансера.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні урядового проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості" (реєстраційний номер 5161) проголосувало 327 народних депутатів України.

Законопроектом пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Відповідно до умов такого договору, обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання власником або уповноваженим ним органом доступної роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно.

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Заступник міністра економіки Світлана Глущенко зазначила на засіданні парламенту, що створюється законодавча база для врегулювання праці фрилансера, тобто вільнонайманих працівників. "На законодавчому рівні закріплюється можливість роботавця залучати до роботи працівників для виконання робіт, що мають не постійний, але повторюваний характер", - додала вона.

Глущенко зазначила, що законопроектом вдосконалюється процедура нарахування ЄСВ для осіб, які використовують працю працівників на нерегулярній основі. За її словами, ухвалення цього законопроекту дозволить врегулювати питання деяких нестандартних форм зайнятості, зокрема для тих осіб, які виконують роботу на непостійній, але повторюваній основі. Фрілансерам передбачається надання повного пакету соціально трудових гарантій.

Хто такий фрілансер

Фрілансер - людина, що працює віддалено з одним або кількома замовниками. Фрілансер виконує роботу без укладення довготривалого договору з роботодавцем, його наймають тільки для виконання певного переліку робіт.

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Автор: Надя Пришляк