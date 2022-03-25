На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні.

Загроза та необхідність демонтажу супутникових тарілок відсутня.

Про це повідомив провідний провайдер Viasat.

Сьогодні в інтернеті почала поширюватися неперевірена інформація про необхідність швидкого (протягом 2-3 днів) демонтажу супутникових антен на фасадах багатоквартирних домів. При чому причини та деталі такої нагальності прибирання антен не були висвітлені. Лише натяки та залякування.

Достовірної інформації з цього приводу з офіційних джерел державної влади України чи ЗСУ не було. На сьогодні супутниковий прийом сигналу телеканалів є найнадійнішою стабільною технологією з покриттям у будь-якій точці в Україні, на відміну від інших технологій, що залежать від наземних станцій та передавачів і, нажаль, піддаються ризику ураження ворожими силами.

Супутникові антени (тарілки) – це обладнання для приймання телевізійного сигналу від супутників, вони мають лише таке вузькоспрямоване технічне призначення і не впливають на притягування або коригування польоту ракет, літаків чи іншої ворожої техніки.

Поверхня відображення супутникової антени набагато менша, ніж поверхня горизонтальних залізних або жерстяних елементів на будинках (піддашків, парапетів на вікнах та балконах). Крім того, конструкція антени така, що все випромінювання, яке потрапляє на її поверхню, збирається у фокусі і не перевідбивається у простір, тобто їх вплив на радари значно менший, ніж зазначених пласких елементів.

Закликаємо всіх власників супутникового обладнання зберігати спокій та наголошуємо, що у супутникових антенах немає жодної загрози, та необхідності у їх демонтажу немає.

Подібні заяви фейкові і можуть залишити українців без доступу до національних каналів та правдивих новин про актуальну ситуацію на фронті. А це наразі найголовніше після безпеки.

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