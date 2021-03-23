Здобуті камені та сировина поставлялися на ювелірний завод у Києві.

Правоохоронці розкрили схему незаконного видобутку корисних копалин, вилучено понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини.

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Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

Співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці організували видобуток корисних копалин: топазу, берилу та кварцової сировини. Вони здійснювали роботи, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації.

«Видобування дорогоцінного каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каменю та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Закелова