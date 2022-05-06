Важливе для українців, що зараз виїжджають до країн ЄС із домашніми улюбленцями.

В Україні скасували спрощений режим вивезення домашніх улюбленців до країн ЄС Його запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у телеграмі першої леді Олени Зеленської.

За оновленими правилами, що поширюються на собак, котів та тхорів (тварин-компаньйонів), тварина має бути:

правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа, – вакцинована від сказу і щеплення ще діє

мати результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування;

мати дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров’я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

У разі перетину кордону без отримання вищезазначених дозволів необхідно повідомити про це прикордонника. У Польщі, приміром, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу.

"Домашні улюбленці – це частинка нашого дому. Тож на кордоні зроблять усе можливе, аби вона із вами лишалася", – йдеться у дописі.

За останніми даними ООН, понад 5,5 мільйона осіб залишили Україну через війну. Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина).

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