До Польщі виїхали понад 3 мільйони українців.

Кількість осіб, що залишили Україну з початку повномасштабної війни, перевищила 5,5 мільйонів.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розміщені на відповідному сайті.

За наявними даними, станом на 1 травня 5 563 959 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.

Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

До Польщі виїхали 3 056 826 українців, до Румунії - 825 874 осіб, до Угорщини - 530 157 осіб, до Молдови - 447 604 осіб. Ще 379 447 осіб виїхали до Словаччини.

Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН послуговується також даними урядів Білорусі та Росії, що стверджують, що до цих країн виїхали 25 002 та 681 156 осіб відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: