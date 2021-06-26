Засідання розпочнеться об 11:00.

У понеділок, 28 червня, відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Засідання розпочнеться об 11:00.

28 червня Україна святкує 25-річчя підписання Конституції.

Читайте такожКонституція України нині не передбачає подвійного громадянства - РазумковУхвалення Конституції депутатами Ради сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. До 1996 року використовували Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію

Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня — загалом безперервно 23 години. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентарів.

Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

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Автор: Вікторія Токарєва