Колекцію артефактів поліцейські вилучили в одного із членів групи, причетної до незаконної діяльності, пов’язаної з фінансуванням "ДНР".

В Україні вилучили колекцію старожитностей та унікальних музейних експонатів на мільйони доларів США.

Як повідомили у Нацполіції, серед вилученого - старовинна зброя та предмети озброєння, прикраси та деталі одягу, посуд, монети та ікони.

"Один із вилучених предметів є рідкісним мечем Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами", - уточнили деталі в Нацполіції.

Відео дня

Там зазначили, що колекцію різноманітних артефактів поліцейські вилучили в одного із членів групи, причетної до незаконної діяльності, пов’язаної з фінансуванням "ДНР", виведенням грошових коштів з України до РФ, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму.

"В офісному приміщенні цього громадянина у Києві правоохоронці виявили велику кількість музейних експонатів – обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя", - уточнили в Нацполіції.

За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів. Частина її, ймовірно, була викрадена з музеїв окупованого Криму. "Вилучені археологічні предмети передадуть на відповідальне зберігання до Національного музею історії України", - зазначається у повідомленні.

Розкрадання стародитностей в Україні

В Україні час від часу знаходять вкрадені музейні експонати та інші цінні старожитності. Так, 14 квітня в Одеській області прикордонники попередили вивезення за кордон старовинної скрипки. "40-річний водій мікроавтобуса "Mercedes" перевозив її разом з іншими речами до Болгарії, з його слів, на прохання товариша. На музичному інструменті нанесено маркування "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742", - повідомили тоді прикордонники.

Вас також можуть зацікавити новини: