До України під виглядом обладнання для фасування побутової хімії намагалися завезти нову пакувальну лінію для цигарок вартістю у 10 млн грн.

На Одеській митниці викрили схему незаконного ввезення пакувальної лінії для виготовлення цигарок, яку планували провезти під виглядом обладнання для фасування побутової хімії

Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки України. Зазначається, що детективи викрили службових осіб одного з підприємств, які таємно планували провести обладнання вартістю у 10 млн грн.

"Особи подали підрозділам митного оформлення товаро-супровідні документи, які містять недостовірні відомості щодо характеристик товарів та їх вартості. Протиправна схема ухилення призвела до заниження суми мита та ПДВ. Сума завданих збитків становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється повне коло причетних до злочину осіб. Перевіряється участь працівників Одеської митниці у даній схемі.

Розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

В Україні фіксують корупційні схеми Одеської митниці

Нагадаємо, що випадок з фіктивним обладнанням - не перша підозріла історія, до якої можуть мати відношення працівники Одеської митниці.

Нещодавно у Румунії прикордонники виявили масштабну партію цигарок, сховано серед солодощів. Документи на товар були завірені працівниками Одеської митниці. Йдеться про партію у 4 млн цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням "Duty Free".

Нагадаємо, що 1 лютого весь керівний склад Державної митної служби звільнили через їхню можливу причетність до корупції.

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