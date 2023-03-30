На Одеській митниці вилучено пакувальну лінію для цигарок / прес-служба Бюро економічної безпеки України

На Одеській митниці викрили схему незаконного ввезення пакувальної лінії для виготовлення цигарок, яку планували провезти під виглядом обладнання для фасування побутової хімії

Про це повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки України. Зазначається, що детективи викрили службових осіб одного з підприємств, які таємно планували провести обладнання вартістю у 10 млн грн.

"Особи подали підрозділам митного оформлення товаро-супровідні документи, які містять недостовірні відомості щодо характеристик товарів та їх вартості. Протиправна схема ухилення призвела до заниження суми мита та ПДВ. Сума завданих збитків становить понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюється повне коло причетних до злочину осіб. Перевіряється участь працівників Одеської митниці у даній схемі.

Розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

В Україні фіксують корупційні схеми Одеської митниці

Нагадаємо, що випадок з фіктивним обладнанням - не перша підозріла історія, до якої можуть мати відношення працівники Одеської митниці.

Нещодавно у Румунії прикордонники виявили масштабну партію цигарок, сховано серед солодощів. Документи на товар були завірені працівниками Одеської митниці. Йдеться про партію у 4 млн цигарок (200 тис. пачок) відомих брендів з маркуванням "Duty Free".

Нагадаємо, що 1 лютого весь керівний склад Державної митної служби звільнили через їхню можливу причетність до корупції. 

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