Скрипку Страдіварі 1742 року везли до Болгарії.

В Одеській області прикордонники попередили вивезення за кордон старовинної скрипки.

Про це УНІАН повідомили у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, у поромному пункті пропуску "Орлівка" військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону спільно з митниками виявили скрипку, яка становить культурну та історичну цінність.

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"40-річний водій мікроавтобуса "Mercedes" перевозив її разом з іншими речами до Болгарії, з його слів, на прохання товариша. На музичному інструменті нанесено маркування "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили про подію у СБУ та Національну поліцію. Скрипку вилучено на експертизу.

Контрабанда предметів старнини

В Україні прикордонники час від часу виловлюють контрабандистів, які намагаються вивезти за кордон цінні речі та предмети реліквії. Так, у Харківській області співробітники Служби безпеки України запобігли незаконному вивезенню з країни великої кількості культурних цінностей, серед яких старовинні ікони з натуральних перлів.

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