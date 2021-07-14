Термін дії цього документу становитиме 180 діб.

Кабінет міністрів ухвалив зміни у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова прийнята під час засідання уряду.

Документ, де передбачено перелік цих змін, поки не опубліковано.

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Водночас народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі під час засідання уряду повідомив, що термін дії "ковідних сертифікатів" становитиме 180 діб, а ПЛР-тестів — 72 години.

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Автор: Леся Лещенко