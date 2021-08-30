Українці відзначатимуть ще одне державне свято.

В Україні вже у 2022 році може з'явитися новий вихідний день через свято Дня української державності, яке започаткував президент Володимир Зеленський. Відзначатимуть його щорічно 28 липня.

Як пише "Обозреватель", у провладній "Слузі народу" налаштовані позитивно на голосування за президентську ініціативу.

"Я оцінюю мінімальні шанси ухвалення будь-яких законопроєктів, окрім президентського. Він спрямований на заснування, щоб був державний вихідний день на свято української державності 28 липня. У цього законопроекту будуть великі шанси пройти через зал і вже наступного року цей день буде офіційним державним святом", – каже заступниця голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук.

Вона також запевнила, що інші законопроекти, які забороняють довгі святкові вихідні, скоріш за все, не матимуть підтримки в парламенті.

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"Насправді тут є і логічні застереження. Для внутрішнього туризму це дуже і дуже прибутково. Бо в той час, коли хтось відпочиває, сфера гостинності навпаки працює. Це готелі, ресторани, національні парки. І це теж є робочі місця. А туризм сильно постраждав через карантин, тому немає логіки скасовувати довгі вихідні", - каже представниця "Слуги народу".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 серпня, в День Незалежності України, президент Володимир Зеленський підписав указ про ще одне свято. Тепер країна святкуватиме і День української державності, який відзначатимуть в день Хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

Автор: Юрій Годован