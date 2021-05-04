В Україні за добу виявили 2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
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За його даними, за добу госпіталізовано 1 325 осіб; зафіксовано 166 летальних випадків; одужали 7 815 осіб. Крім цього, проведено тестувань за добу 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 088 410 осіб;
- одужало – 1 689 630 осіб;
- летальних випадків – 44 916;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 3 травня 2021 року в Україні.
756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;
Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;
Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;
Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;
Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;
Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;
Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;
Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;
Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;
Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;
Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;
Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;
Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;
Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;
Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;
Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;
Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;
Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;
Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;
Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;
Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення.
Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини.
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