Британські вчені вважають його найбільш контагіозним серед усіх.

Вперше в Україні, в Дніпрі, виявили штам коронавірусу "Дельта" AY.4.2. Цей варіант штаму, що вперше зафіксували у Британії влітку цього року, за даними британських вчених має найвищий рівень контагіозності (тобто швидкості інфікування) з усіх варіантів вiрусу SARS-CoV-2.

Так, згідно з даними проведених на початку листопада досліджень, в Україні досі переважає "материнський" штам "Дельта", так званий "індійський" – його виявлено у 60% зразків, які взяли у хворих. Про це повідомляє Інститут молекулярної біології і генетики.

"У решті досліджуваних зразків виявлено 9 різних варіантів цього штаму. Серед них є Дельта AY.4, котрий, як уже довели британські вчені, має підвищений рівень контагіозності порівняно з "материнським" індійським штамом. Науковці ІМБГ виявили Дельта AY.4 штам у 8 досліджуваних зразках", - йдеться у повідомленні Інституту.

Читайте такожВчені виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, який може бути стійкішим до вакцин - ЗМІЗа даними науковців, найбільше цією мутацією уражена Волинь.

"Важливо підкреслити: і сам індійський "материнський" штам, і його мутовані варіанти мають дуже високий рівень контагіозності порівняно з уханським штамом SARS-CoV-2, що прийшов у світ у грудні 2019 р. з Китаю, та британським Альфа, який спричинив попередню хвилю захворювання в Україні і світі", - повідомляють в Інституті.

Зазначимо, за даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні зберігається високий ризик повторного спалаху захворювання на коронавірус. Так, за минулу добу, 24 листопада, в Україні виявили 16 943 нові випадки COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга