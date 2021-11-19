Вчені не виключають, що цей варіант "Дельти" може бути найбільш заразним.

На Одещині та ще у семи регіонах України вперше виявили новий підтип штаму коронавірусу "Дельта".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник державної установи "Одеський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Віталій Гончаров.

За його словами, цей варіант "Дельти", крім Одеської області, виявлено у Львівській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях.

Він зазначив, що про властивості нового підтипу відомо небагато, але вчені Інституту генетики Лондонського університету з'ясували: він як мінімум на 10-15% заразніший, ніж "звична" "Дельта".

"Не виключено, що цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу", - сказав Гончаров.

За його словами, епідемічна ситуація із COVID-19 залишається складною. За жовтень на Одещині зареєстрували понад 40 тис. хворих та 780 летальних випадків.

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"Штам "Дельта" себе виправдав щодо своїх агресивніших властивостей. Внаслідок значної контагіозності штаму зменшилась тривалість інкубаційного періоду – з 14 до 3-5 днів. Значно збільшився показник летальності. Це наслідок тяжкого клінічного перебігу захворювання, що потребує госпіталізації та кисневої терапії. Страждають люди різного віку", - сказав Гончаров.

За його даними, за останній тиждень, порівняно з попереднім, загальний рівень захворюваності знизився на 15%, і зниження спостерігається в усіх вікових групах. Проте показник летальності збільшився на 4%.

Значно перевищено показник летальності в Ананьївському, Арцизькому, Кодимському, Саратському районах та містах Білгород-Дністровський та Одеса.

Середній вік померлих внаслідок ускладнень COVID-19 становить 60 років.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявили понад 20 тис. нових підтверджених випадків COVID-19, госпіталізовано понад 3,6 тис. осіб, померли від ускладнень хвороби 725 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова