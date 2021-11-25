За добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Запорізькій та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 16 943 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1451 дитина та 304 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3404 особи; зафіксовано 628 летальних випадків; одужали 26 811 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 102 899 (зокрема методом ПЛР – 52 316, методом ІФА – 10 092); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.

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захворіло – 3 384 404 особи;

одужало – 2 852 452 особи;

летальних випадків – 83 541;

проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967) і Донецькій (924) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1688 випадків;

Вінницька область – 810 випадків;

Волинська область – 492 випадки;

Дніпропетровська область – 893 випадки;

Донецька область – 924 випадки;

Житомирська область – 707 випадків;

Закарпатська область – 671 випадок;

Запорізька область – 1066 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 719 випадків;

Кіровоградська область – 191 випадок;

Луганська область – 258 випадків;

Львівська область – 1048 випадків;

Миколаївська область – 442 випадки;

Одеська область – 644 випадки;

Полтавська область – 967 випадків;

Рівненська область – 659 випадків;

Сумська область – 534 випадки;

Тернопільська область – 339 випадків;

Харківська область – 728 випадків;

Херсонська область – 284 випадки;

Хмельницька область – 778 випадків;

Черкаська область – 523 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Від коронавірусної хвороби вчора щеплення отримали понад 275,3 тис. українців. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, одну дозу введено 82 тис. 501 людині, повністю імунізовані – 192 тис. 818 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 083 тис. 135 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 10 млн 418 тис. осіб.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, і Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва