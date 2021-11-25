В Україні за добу виявили 16 943 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1451 дитина та 304 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3404 особи; зафіксовано 628 летальних випадків; одужали 26 811 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 102 899 (зокрема методом ПЛР – 52 316, методом ІФА – 10 092); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.
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- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967) і Донецькій (924) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1688 випадків;
Вінницька область – 810 випадків;
Волинська область – 492 випадки;
Дніпропетровська область – 893 випадки;
Донецька область – 924 випадки;
Житомирська область – 707 випадків;
Закарпатська область – 671 випадок;
Запорізька область – 1066 випадків;
Івано-Франківська область – 638 випадків;
Київська область – 719 випадків;
Кіровоградська область – 191 випадок;
Луганська область – 258 випадків;
Львівська область – 1048 випадків;
Миколаївська область – 442 випадки;
Одеська область – 644 випадки;
Полтавська область – 967 випадків;
Рівненська область – 659 випадків;
Сумська область – 534 випадки;
Тернопільська область – 339 випадків;
Харківська область – 728 випадків;
Херсонська область – 284 випадки;
Хмельницька область – 778 випадків;
Черкаська область – 523 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Від коронавірусної хвороби вчора щеплення отримали понад 275,3 тис. українців. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я.
Зокрема, одну дозу введено 82 тис. 501 людині, повністю імунізовані – 192 тис. 818 осіб.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 083 тис. 135 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 10 млн 418 тис. осіб.
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, і Moderna.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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