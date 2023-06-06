Відтепер ДМС і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спростить процедуру оформлення паспортних документів.

Як повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідну постанову сьогодні схвалено на засіданні уряду.

"Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи), закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Таким чином, ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу з цього реєстру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ухваленні рішення значно спростить процедуру оформлення паспортів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном.

"Прийнята сьогодні новація дозволить таким українцям швидше відновити паспортні документи. Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів", - додали в міністерстві.

Через воєнний стан уряд спростив порядок оформлення паспортів

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2022 року уряд спростив порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Рішенням врегулювали питання, які значно спрощують порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану, зокрема, передбачено можливість: оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для виїзду за кордону дитині на підставі звернення лише одного з батьків; формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії.

Також передбачено можливість завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв; пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон; отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники.

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